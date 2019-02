Netflix dévoile "The Great Hack", un documentaire sur l'affaire Cambridge Analytica

Extrait du documentaire, dévoilé au festival du film de Sundance

Deux protagonistes proches de l'affaire

L'impression d'une surveillance permanente

Attendu dans le courant de l'année, le documentaire de, couvre de manière édifiante le, qui avait explosé en 2018 après la révélation de la collecte non consentie des données confidentielles de 87 millions d'abonnés d'utilisateurs de Facebook par la firme anglaise.Avec, attendez-vous à voir le pire de Facebook. Selon nos confrères de, qui ont pu visionner le film en intégralité et en avant-première, le documentaire ».Le film, qui dure plus de deux heures, est emmené par deux protagonistes qui vont vous donner l'impression d'assister à un «»., professeur à la Parsons School of Design, a attaqué la société Cambridge Analytica en justice, après s'être fait voler ses données.est une ancienne employée de Cambridge Analytica qui s'est désolidarisée de son entreprise et recherche la rédemption en révélant une partie du fonctionnement interne de son ancienne société.Ancienne membre de l'équipe de Barack Obama, Kaiser est décrite comme une idéaliste frustrée, qui a décidé de rejoindre Cambridge Analytica après avoir été éreintée par des années d'activisme mal récompensées. Caroll, lui, est un homme en colère, qui n'encaisse pas le fait que Cambridge Analytica ait cru et affirmé n'avoir rien fait de mal.Ce qui semble être le plus choquant dans le documentaire est ce. «», peut-on entendre dans le documentaire, qui fait état d'un engrenage duquel beaucoup n'ont pas pu s'échapper, piégés par des «».