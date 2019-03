Amazon collabore avec la FTC dans le cadre d'une plainte pour publication de faux avis

De faux avis clients utilisant des arguments mensongers

Une lourde amende, soutenue par Amazon

Source : TechCrunch

La Federal Trade Commission dépose sa premièrecontre les faux commentaires publiés sur Amazon. L'office de régulation accuse Cure Encapsulations Inc. et sa gérante Naftula Jacobwitz d'avoir payé pour publier des faux avis et augmenter sa note sur le site.La société commercialise des compléments alimentaires sur Amazon, avec la promesse d'une perte de poids sans efforts. On reproche à Cure Encapsulations Inc. d'avoir utilisé les services d'un site spécialisé dans le dépôt de commentaires Amazon pour publier quotidiennement de faux commentaires d'acheteurs de ces comprimés.Naftula Jacobwitz a contacté par mail cette plateforme pour confirmer un paiement de 1 000 dollars pour la rédaction et la publication de 30 avis, à raison de trois par jour. L'objectif exigé est une note comprise entre 4,2 et 4,3 après la publication de ses commentaires.La FTC indique également dans sa plainte que les arguments inclus dans les faux avis sont mensongers. Ils indiquaient que les pilules étaient un puissant coupe-faim, provoquaient une perte de poids allant jusqu'à 9 kg et bloquaient la formation de nouvelles cellules adipeuses. Ces informations ne sont pas démontrées scientifiquement par le fabriquant de pilules.Le montant de l'est fixé à 12,8 millions de dollars, qui sera suspendu après le paiement d'un montant de 50 000 dollars et de certaines obligations fiscales non réglées. La société devra également stopper ces fausses allégations, sauf si des tests cliniques viennent prouver les vertus de ses produits, et indiquer à Amazon les faux commentaires afin de les retirer du magasin en ligne.Le géant du web a communiqué sur cette première plainte concernant de faux avis clients et se réjouit de voir la justice s'emparer du sujet: «».