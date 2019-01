Un tribunal allemand déclare illégaux les « Dash buttons » d'Amazon

Le bouton Dash « désavantage le consommateur »

Amazon, déjà sous le coup d'une enquête

Les, configurés et gérés via l'appli Amazon et reliés au Wi-Fi, permettent de. Leur utilisation a été contestée en Allemagne et, outre-Rhin, la justice a pris la décision de, considérant qu'ils ne donnaient pas assez d'informations sur le produit commandé ni sur son prix, ce qui est contraire à la législation sur la protection du consommateur.Ariel, Pampers, Signal, Gillette, Duracell, Nivea, Durex, M. Propre, Tassimo... Les Dash buttons existent par dizaines en France, mais aussi en Allemagne. Lancé en 2015, le Dash button «», estime l'association allemande à l'origine de la plainte.Cette décision a été prise après qu'une plainte a été déposée par un organisme régional de surveillance de la protection du consommateur à l'encontre d'Amazon. Celle-ci indiquait queen vigueur et que les clients du géant du commerce en ligneAmazon, de son côté, a estimé avoir été convaincu «». La société américaine entend, qui l'étonne. Un porte-parole d'Amazon considère que cette décision «[Elle]».La firme de Jeff Bezos est, qui mènent actuellement une enquête au sujet d'un abus de position dominante, comme nous l'évoquions sur Clubic fin novembre.