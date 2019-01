Amazon veut vous livrer directement dans votre garage

Un « accès libre » au domicile qui pose problème

Des tests menés au cours du premier semestre cette année

Aux États-Unis,a lancé son programmel'année dernière, offrant la possibilité aux clients de la firme de, pour que le livreur puisse déposer le colis à l'intérieur du domicile, l'opération étant filmée par une caméra auquel le titulaire a directement accès depuis son smartphone, sur lequel il reçoit une alerte dès que la livraison s'effectue., une procédure sans doute moins intrusive que l'entrée de son domicile.Forcément, la livraison au sein même de votre domicile via un système de déverrouillage de votre porte d'entrée peut soulever de nombreuses - et légitimes - questions.Avec l'extension d'aux garages, annoncée le 7 janvier 2018 , le leader de la vente en ligne pense avoir franchi un nouveau pas. Le système, et il est, comme pour son domicile, toujours possible d'installer une caméra et de recevoir les notifications dès que la livraison s'effectue.Le service n'est évidemment pas gratuit. Pour en bénéficier, il faut s'équiper de l'ouvre-porte Chamberlain myQ, qui permet de communiquer avec le système d'ouverture de la porte. Celui-ci coûte 180 dollars et permet donc l'accès au garage sans que le client soit présent. Pour votre porte d'entrée, la serrure à pêne dormant Schlage Encode, avec Wi-Fi et webcam, coûte 250 dollars.Amazon n'a pour le moment pas fourni d'informations supplémentaires quant à la disponibilité du service pour le grand public, et encore moins en France, mais des tests auront lieu dans 37 villes américaines à partir du deuxième trimestre 2019.