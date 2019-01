Avec Showroom, Amazon vous permet de voir si un meuble s’accorde avec votre salon

Visualiser votre mobilier avant d'acheter

Un système inspiré d'IKEA et son app de réalité augmentée

Source : Engadget

vient marcher sur les plate-bandes d'IKEA. Le géant de la vente en ligne vient de lancer, un nouveau service permettant deproposés à la vente dans un salon virtuel.Showroom propose de très nombreuses options pour rapprocher son environnement virtuel au plus près de votre appartement ou votre maison. Vous pouvez configurer la couleur des murs ou du parquet pourdans l'outil. Ensuite, il vous suffit de sélectionner l'un des meubles proposés à la vente et de le placer où vous le souhaitez dans l'environnement.Le géant du e-commerce propose des centaines d'objets disponibles à la vente et intégrables dans ce nouvel outil. On y retrouve des canapés, lampes, tables basses, guéridons, cadres décoratifs, ou encore des fauteuils à essayer avant d'acheter. Une fois assuré qu'ils vous conviennent, vous pouvez les glisser d'un clic dans votre panier pour procéder à la commande.Le procédé rappelle fortement ce que le leader mondial de l'ameublementpropose depuis quelques mois dans son application mobile IKEA Place. Le vendeur suédois pousse néanmoins le procédé plus loin en utilisant la. Avec votre smartphone, vous intégrez les meubles directement dans vos pièces pour vous assurer qu'un canapé rentre bien dans votre salon ou qu'une étagère sera adaptée à la place que vous lui avez réservée.Amazon Showroom est disponible depuis le site web, mais également via l'application mobile. Pour l'heure, il est réservé à la version US du site, mais nul doute qu'Amazon va prochainement localiser son service pour d'autres pays, dont la France.