Amazon et Google bientôt concurrents de la vente en ligne ?

Google transforme Shopping en place de marché

Un lien plus direct entre le vendeur et le client

Google à l'assaut du? Le moteur de recherche aurait pour ambition de modifier profondément Google Shopping pour en faire un site de vente en ligne, au lieu du simple comparateur de prix qu'il est aujourd'hui.Ce nouveau service est déjà en phase de bêta test et Google aurait signé des grands acteurs de la distribution pour le lancement officiel. Seraient présents Carrefour, Auchan, la Fnac et Boulanger qui proposeraient leurs produits directement via la plateforme de Google.Pour attirer les clients sur sa propre solution, Google faciliterait l'achat d'un produit en permettant une validation en un clic après avoir enregistré leurs informations de paiement à la première connexion. On peut imaginer que Google pourra récupérer ces données pour les clients déjà titulaires d'un compte Google, et ayant enregistré leur moyen de paiement pour acheter du contenu sur le Google Play Store.Les consommateurs pourront faire leurs achats par les interfaces web et mobile, mais également viasur les enceintes compatibles.Pour les vendeurs, l'entreprise proposera une plateforme simple leur permettant de sélectionner facilement les pays d'expédition ou la mise en avant de leurs offres. Google modifiera également les conditions de rémunération, passant du CPM (coût pour mille impressions) à la commission sur le chiffre d'affaires généré par Google Shopping.Ils auront également accès à des données sur leurs clients, si ces derniers l'acceptent, afin de leur proposer en direct des informations sur les dernières promotions.Par contre, Google ne proposera aucune logistique pour l'envoi et l'acheminement des produits. Les boutiques devront gérer les livraisons elles-mêmes, alors que nombre de structures se reposent sur la force de frappe d'Amazon concernant la préparation et l'acheminement des commandes. Cela pourrait néanmoins contenter certains petits magasins en ligne, lassés des conditions drastiques qu'impose le roi du e-commerce à ses partenaires et leur manque de visibilité sur le magasin en ligne.Le lancement de ce Google Shopping nouvelle génération devrait intervenir au milieu de l'année 2019 en France, et d'autres partenaires pourraient rejoindre l'aventure d'ici là.