Le gouvernement alerte sur les dangers des achats en ligne

Les ventes en ligne truffées de contrefaçons

Le premier est de ne pas se laisser convaincre par des prix trop attractifs. Exit les plateformes où tous les produits ne coûtent que quelques euros. Regarder la note du vendeur, les commentaires et les détails du produit est alors d'usage .

Dans la mesure du possible, veiller à toujours acheter un produit aux normes européennes (CE). Dans le cas contraire, l'acheteur se risque à recevoir un produit différent de la photographie présentée en ligne. Et quand ce n'est pas l'apparence, ce sont des dysfonctionnements qui peuvent poser problème.

En 2018, plus de 8 millions d'articles ont été saisis

Après avoir réalisé une étude sur une sélection de produits (bijoux, jouets et guirlandes de Noël électriques), le ministère de l'économie a publié un communiqué de presse pour alerter les consommateurs en cette période de fêtes.Le secrétaire d'Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, accompagné de la DGCCRF (Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), y appellent à la vigilance et donnent des conseils pour éviter tout problème lors de l'achat des cadeaux en ligne.Et il en reste encore ! Le travail d'identification est particulièrement complexe : tout le monde peut devenir vendeur sur internet, et c'est donc principalement au consommateur de traquer l'arnaque.Le gouvernement prône donc unet recommande d'acheter des produits uniquement issus de l'Union européenne. Et bien sûr, il reste toujours l'option - courageuse en cette période si proche de Noël, tout de même - d'aller faire un tour dans les magasins physiques.