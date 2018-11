Bientôt la fin des SMS d'authentification pour vos achats en ligne

Le système 3-D Secure pas assez sûr

Connaissance, possession et inhérence, triptyque de la sécurité

La connaissance : communiquer une information que l'utilisateur connaît (un mot de passe, un code) ;

: communiquer une information que l'utilisateur connaît (un mot de passe, un code) ; La possession : la confirmation doit intervenir via quelque chose que l'utilisateur possède (un ordinateur, un smartphone) ;

: la confirmation doit intervenir via quelque chose que l'utilisateur possède (un ordinateur, un smartphone) ; L'inhérence : avec en complément un élément propre à chaque utilisateur (reconnaissance faciale, empreintes digitales).

comme nouvelle norme pour valider les paiements en ligne. La validation par SMS, actuellement très répandue, semble donc vouée à disparaître. Ce système 3-D Secure, que l'on connaît désormais depuis une dizaine d'années dans le monde du e-commerce, va être rendu obsolète par les nouvelles exigences européennes.Il est en effet possible de pirater un smartphone et de contourner la sécurité relative du système. «» indique le texte européen.La directive européenne DSP2 impose désormais une identification forte.Contrairement à la simple validation via un code reçu par SMS, il faudra désormais s'authentifier avec au moins deux facteurs indépendants parmi trois clairement déterminés :Avec cette triple sécurité (quelque chose que l'utilisateur connaît, quelque chose que l'utilisateur possède et quelque chose que l'utilisateur est), les cas de fraude devraient être réduits.Rappelons que les fraudes à la carte bancaire en ligne représentent aujourd'hui 0,161 % du montant total dépensé sur Internet.