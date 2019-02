Le e-commerce devrait atteindre les 90 milliards d'euros en 2018

Un bond de 15,4% par rapport à 2017

Un panier moyen qui baisse, mais une fréquence des achats qui augmente

Lese porte bien. Avant le traditionnel rush des fêtes de Noël et autres événements comme le Black Friday, la(Fédération du e-commerce et de la vente à distance ) a présenté jeudi les résultats de son baromètre internet pour le troisième trimestre 2018.Celui-ci, basé sur les chiffres de près de 200 000 sites marchands actifs, est plutôt positif.Au troisième trimestre, lepar rapport à la même période en 2017, bien aidé par les ventes de tourisme. Sur Internet, les ventes ont atteint, contre 19,3 milliards il y a un an.Le volume de transactions, lui, a explosé en dépassant les 370 millions, ce qui représente une hausse de 24,5% sur un an.Si le panier moyen d'une transaction a globalement baissé (il a même baissé de 10 euros en trois ans), les sites marchands sont plus nombreux, tout comme les acheteurs. Et. Au troisième trimestre, un acheteur a effectué, en moyenne, 11,8 transactions sur Internet (un achat tous les huit jours), pour un montant total de 707 euros. Le nombre de sites marchands est lui aussi en hausse : on en compte 24 000 de plus qu'il y a un an, soit 194 000 au total (+14%).Un mot dupour terminer, où les ventes restent en forte hausse (+20% sur mobiles et tablettes en un an), et des marketplaces où la croissance du volume d'affaires réalisé progresse de 20% sur le dernier trimestre.La Fevad estime que, ce qui représente pour ces seuls événements 1/5des ventes annuelles et une progression de près de 14% par rapport à 2017.