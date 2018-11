Amazon ouvre sa première boutique éphémère en France

Amazon ouvre un premier point de vente pour les fêtes de Noël

Source : Challenges

géant du commerce en ligne...et bientôt en magasins ? Nous n'en sommes pas encore là, mais l'entreprise va faire ses premiers pas en France dès le 23 novembre avec une boutique éphémère baptiséeLeprécis et les produits mis en vente n'ont pas encore été communiqués par Amazon, mais on sait que l'initiative sera reproduite dans les plus grandes villes d'Europe. La branche italienne de l'e-commerçant a communiqué le programme de son point de vente de Milan. On y trouvera à la fois des jouets comme Lego ou Disney, mais également de l'informatique et même des produits de soin. La gamme d'enceintesdevrait également être bien mise en avant.Les boutiques éphémères proposeront également des ateliers, des rencontres avec des artistes et des spectacles jusqu'au 2 décembre.