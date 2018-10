Un volume d'achat en hausse constante

L'e-commerce français croît de 6% au 3e trimestre 2018 https://t.co/lAAVWnHed0 pic.twitter.com/LVF0UvLVBv — Le Journal du Net (@journaldunet) 25 octobre 2018



Le panier moyen, lui, diminue

Depuis l'explosion du commerce en ligne il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le marché n'a cessé de croître. Et cette tendance à la hausse se poursuit encore au troisième trimestre 2018, comme l'indique la 61édition de l'indice e-commerce du JDN , qui réunit les datas de plusieurs plateformes de paiement.Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du e-commerce français amais ralentit un peu, si on le compare à celui du troisième trimestre 2017 (+12% à l'époque). Le nombre d'achats, lui, a augmenté de 15% sur un an. Une hausse supérieure à celle des années précédentes (14% en 2017 et 13% en 2016).Ce chiffre montre que les Français achètent toujours plus de produits sur Internet. Le JDN indique à titre informatif qu'entre juillet et septembre 2018, les plateformes ont enregistréPrécisons cependant que le panier moyen (le montant moyen dépensé par un consommateur lors d'un achat), de son côté, a atteint son plus bas historique au troisième trimestre 2018, avec 64,28 euros.Il accuse une baisse d'environ 5 euros par rapport à l'année dernière. Il y a 4 ans encore, le panier moyen dépassait la barre des 80 euros.