Loi finances 2019 : les achats en ligne bientôt taxés ?

Pixabay

Le e-commerce étouffé par les taxes ?

Il va falloir s'y faire, les taxes ont l'air de se multiplier dans tous les domaines. Et bientôt, il se pourrait bien que le commerce ait à en supporterdestinée à financer une baisse de la taxe foncière pour les commerces physiques dont la superficie ne dépasse pas les 400 m².Voulue par le vice-président de l'Association des Maires de France, David Lisnard, qui veut l'introduire dans la prochainedont le vote solennel en première lecture aura lieu le 20 novembre 2018 à l'Assemblée nationale, cette taxe se heurte à la grogne de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (), qui représente quelque 600 entreprises et 800 sites internet du secteur du commerce électronique et de la vente à distance.La proposition, si elle venait à être adoptée, prendrait la forme d'unetaxe qui seraitpar les consommateurs. Le prélèvement serait donc récolté par l'e-commerçant qui le reverserait ensuite au Trésor public.Or, la FEVAD fait remarquer aux élus que les frais de livraison sont déjà taxés, puisqu'ils sont déjà soumis à la TVA (à hauteur de 20%). La Fédération craint que cet impôt supplémentaire éprouve un peu plus le budget des Français, déjà bien occupés avec la hausse du carburent ces temps-ci, et que surtout, elle cause un franc ralentissement du secteur. Les entreprises françaises seront les premières concernées, notamment les commerces de proximité qui seraient désireux de se diversifier en ligne.Pour la FEVAD, la mesure proposée par le maire de Cannes, et repose sur une visionLes parlementaires n'ont plus que quelques jours pour se décider.