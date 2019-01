Amazon : vers une hausse de 20 % de la capitalisation boursière cette année ?

Depuis fin 2018, l'action Amazon est repartie à la hausse

Dans le trio mondial des entreprises qui génèrent les plus gros revenus publicitaires en 2023

Alors qu'Apple a perdu environ un tiers de sa valeur boursière sur ces trois derniers mois,pourrait voir saen 2019. C'est du moins ce qu'indique un rapport publié ce lundi par le groupe de recherche new-yorkais Pivotal Research, qui précise qu'avant la fin de l'année, la valeur de la société de Jeff Bezos devrait avoisiner le milliard de dollars.Le statut de mastodonte mondial ne va pas empêcher Amazon, l'un des plus grands détaillants de la planète, de, avec un stock qui va gonfler en 2019. Alors qu'il était tombé sous les 1 400 dollars en fin d'année 2018, le cours de l'action Amazon devrait se rapprocher des 2 000 dollars et atteindreà la fin de l'année, selon l'analyste Brian Wieser. Au 7 janvier 2019, l'action Amazon pointait à environ 1 600 dollars et sa valeur boursière à plus de 780 milliards de dollars.», indique Vieser, qui vante la polyvalence de la firme.L'économiste affirme qu'Amazon devrait engendrerau niveau mondial, en sachant qu'elles étaient de 45 000 milliards de dollars en 2018. Et le géant du e-commerce a pour ambition de s'affirmer sur le marché du commerce physique, faisant l'exact inverse des détaillants physiques traditionnels (comme Walmart aux USA), qui souhaitent se tourner vers les plateformes numériques, avec non plus un, mais deux trains de retard.S'agissant de la publicité,, indique le cabinet, ce qui permettrait à la société de Jeff Bezos de se placer, sur ce secteur-là, à la. En 2018, le géant du commerce en ligne aurait généré quelque 9 milliards de dollars de recettes publicitaires.