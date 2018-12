Amazon dresse sa liste des best-sellers de Noël

Amazon fait le bilan d'un Noël record

Lire aussi :

Comparatif : Les meilleurs casques bluetooth en 2018



Les ventes d'enceintes Echo ont explosé durant les fêtes

Amazon reste l'une des plateformes de vente favorites des clients à l'approche de Noël. Le géant du e-commerce s'est félicité d'une saison de Noël record , la meilleure jamais réalisée depuis le lancement du site. Le groupe de Jeff Bezos indique également que son succès est international, avec «» durant la période des fêtes.Dans un communiqué, Amazon donne la liste des quelques produits phares de ces derniers jours de l'année, qui ont été plébiscités sous les sapins ce 25 décembre. Et si les jouets sont évidemment la catégorie phare, les produitsse taillent une part non négligeable des achats de Noël.L', sorti en mars dernier, est l'un des best-sellers de Noël pour Amazon, ainsi que le casque audio sans fil. Amazon cite également la, la prise connectéede Belkin, la caméra intérieure sans filet l'imprimante et appareil photo 2-en-1Les enceintes intelligentes, conçues et commercialisées par Amazon, ont été également l'un des produits les plus demandés par les clients durant les achats de Noël. Le géant duparle de millions d'appareils en plus intégrant Alexa vendus au cours des dernières semaines, par rapport à la période de Noël 2017.Le taux d'utilisation de l'assistant vocal a littéralement explosé durant les fêtes, les utilisateurs demandant par exemple 3 fois plus de recettes de cuisine àou jouant des centaines de millions d'heures de musique à travers les différents services de streaming, avec un record d'écoutes pour l'inusable «» de Mariah Carey.