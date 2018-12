Amazon annonce un record de ventes pour cette période de fêtes 2018

Un succès sans précédent (mais non chiffré) pour Amazon

Amazon Prime avait le vente en poupe avant noël

Source : Business Insider

Le champagne coule peut-être déjà à flot dans les locaux d'Amazon. Ce mercredi 26 décembre, la compagnie a annoncé avoir battu son record pour les fêtes de fin d'année.D'après son PDG Jeff Wilke, «». Bien évidemment, Amazon ne compte pas en rester là et promet déjà de grandes choses pour son année 2019.Jeff Wilke s'est ainsi empressé d'ajouter : «». Ainsi, Amazon pourrait explorer de nouveaux moyens de livraison dès l'année prochaine.Malgré cet immense succès, la multinationale américaine n'a pas souhaité étaler ses chiffres sur la place publique. Nous savons seulement que, lors des fêtes de fin d'année, des dizaines de millions de personnes se sont abonnées à Amazon Prime . Ce résultat englobe aussi bien ceux qui ont souscrit à l'abonnement et ceux qui ont profité de l'essai gratuit d'un mois. Aussi, plus d'un milliard de produits ont été livrés via Prime aux USA.Grâce à ce service payant, Amazon permettait à ses utilisateurs d'être livrés au tout dernier moment pour Noël. Pour terminer, la firme s'est prononcée sur les produits qui se sont les mieux vendus sur cette période. Nous retrouvons par exemple dans cette liste le nouvel Amazon Echo Dot , les poupées LOL Surprise !, les vêtements et accessoires de la marque Carhartt ou encore les casques audio Bose QuietComfort