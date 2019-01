Amazon : aux États-Unis, la syndicalisation des employés est en marche

Amazon, trop grand pour écarter la syndicalisation

À Staten Island, un employé Amazon doit ramasser 400 articles par heure

Alors que la croissance d'semble inaltérable, son nombre d'employés a plus que doublé au cours des trois dernières années, à tel point que l'entreprise de Jeff Bezos a franchi la barre des, comme elle a pu l'indiquer lors de son dernier bilan trimestriel. Et ce chiffre ne tient pas compte des 100 000 «», ces intérimaires qui garnissent les rangs de la société pendant les fêtes de fin d'année. Aux États-Unis, les relations entre employés et employeur ne sont pas au beau fixe, et le processus de syndicalisation des employés est en marche.Le 12 décembre 2018, et seulement quelques mois après l'ouverture d'un premier centre de distribution Amazon à New-York, à Staten Island précisément, les travailleurs américains ont lancé une campagne syndicale , épaulés par le syndicat des détaillants, des grossistes et des grands magasins. «(les salariés)», déclare un employé du géant américain, embauché il y a deux ans et muté à Staten Island en octobre 2018.Ce même salarié dénonce des conditions de travail pénibles, aux conséquences parfois désastreuses : «», clame-t-il.Au centre de distribution de Staten Island, un préparateur de commandes doit, en choisissant. Les salariés du centre ajoutent que pour garder le rythme imposé par l'employeur, ils, au risque de s'attirer les foudres de leur hiérarchie. À la fin du mois de novembre, nous vous rapportions un rapport qui accablait l'entreprise Amazon, accusée de maltraitance envers ses salariés, et qui confirme l'impression de surmenage de nombre d'entre eux.Toujours est-il que cette démarche de syndicalisation, très suivie aux États-Unis, qui pourrait améliorer réellement le statut des employés Amazon. Elle fait écho au mouvement «» («»), né de plusieurs manifestations partout en Europe, à l'occasion du Black Friday du mois de novembre.