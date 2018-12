Google voit ses intérimaires se rebeller et réclamer de meilleures conditions de travail

Pour Google, le recrutement d'intérimaires lui permet de gagner du temps

Les contractors ne disposent d'aucun avantage

TVCs make up more than half of Google's workforce, and we demand fair treatment. #GoogleWalkout https://t.co/b85WMwi90T — Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 5 décembre 2018



Il est vrai que lorsque l'on pense aux employés de firmes comme, Amazon ou Facebook, on imagine bien souvent de beaux bureaux, une paie bien grasse, la salle de sport intercalée entre son bureau et la salle de repos équipée d'une cuisine XXL... Il serait réducteur de penser ainsi et ce serait surtout oublier les « petites mains » : celles que l'on voit peu, ou pas du tout, mais qui font un travail bien visible. Chez Google,, recrutés auprès d'agences comme Adecco, Randstad ou Cognizant. Las du manque de considération de leur employeur, certains ont décidé de hausser le ton.En recrutant de nombreux intérimaires, Google fait appel à une main-d'œuvre bon marché qui lui permet de cibler davantage ses efforts surdu secteur, à prix d'or. Si les salariés doivent passer par une dizaine d'entretiens pour faire leur entrée à Moutain View (un processus qui peut prendre plusieurs mois), le recrutement dene nécessite que quelques jours, quelques semaines tout au plus. Serveurs dans les cafétérias du groupe, testeurs de voitures autonomes, personnel desou encore personnel d'entretien des locaux, on les voit partout au sein de l'entreprise. Jusqu'aux révélations de Bloomberg, relayées par Les Échos , on ignorait encore leur masse.Au début du mois de décembre, les intérimaires ont publiéadressée au PDG de Google Sundar Pichai , dans laquelle ils réclament une «» et dénoncent être «». Chez Google, lessont facilement identifiables par un, alors que les salariés « en place » portent unLes intérimaires et certains salariés déplorentau sein de la société. Jenny, diplômée d'une université reconnue et intérimaire, dénonce : «». Mais il n'y a pas que ça.Outre le fait de, les travailleurs temporaires de Google ne disposent pas du même système d'information que les salariés et n'ont pas accès à la liste des postes ouverts en interne. Pour faire entendre leurs nombreuses voix, lesespèrent rebondir sur, les, qui mettent eux aussi la pression sur leur direction, notamment pour lutter contre le harcèlement sexuel ou pour dénoncer l'association de leur entreprise avec le département américain de la Défense . Récemment, ils étaient