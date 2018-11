NVIDIA : sortie des drivers 416.94 WHQL, le ray tracing en ligne de mire

Hitman 2, Fallout 76 et Battlefield V optimisé

Rien de bien neuf sous le soleil par rapport à la version 416.81 sortie il y a quelques jours, mais une meilleure prise en charge des jeux vidéo du mois de novembre.Certifiés, les drivers pour carte graphique 416.94 apportent le support et l'optimisation des performances sur les grosses sorties jeux vidéo du mois. À savoir : Fallout 76 (14 novembre), Hitman 2 (14 novembre) et Battlefield V (20 novembre).Concernant ce dernier par ailleurs, les pilotesrendent pleinement disponible la technologie du Ray Tracing, poussée par les cartes Nvidia Turing : les RTX 2080 Ti, RTX 2080 et RTX 2070.Comme d'habitude, les pilotes sont disponibles au téléchargement sur le site de Nvidia , ou depuis le logiciel GeForce Experience.