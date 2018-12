Sundar Pichai, le CEO de Google, est passé sous le feu des questions du Congrès américain

© Alex Wong/Getty Images

Google se dit respectueuse de la liberté d'opinion

Pas de retour en Chine prévu actuellement



Il était l'un des derniers patrons de la Sllicon Valley à ne pas avoir été auditionné par le Congrès américain.s'est rendu devant lesce mardi 11 décembre 2018 pour répondre, près de 4 heures durant, aux questions portant sur de nombreux sujets agitant l'actualité depuis quelques mois.Interrogé d'emblée sur les possiblesdu moteur de recherche concernant la diffusion d'informations politiques à ses utilisateurs, Sundar Pichai affirme que». Le PDG ajoute que lades résultats de recherche fait partie des «» de l'entreprise, ajoutant que cette dernière «».Sundar Pichai s'est également montré favorable à une loi fédérale sur la, que l'on pourrait rapprocher du RGPD européen, expliquant que «». Une déclaration malvenue alors que Google vient d'annoncer la découverteayant exposé les données de 52,5 millions d'utilisateurs de son réseau social. Sundar Pichai a donné le chiffre de 160 millions de personnes ayant vérifié leurs réglages de confidentialité et promet de simplifier encore l'accès à ces paramètres.Le patron du moteur de recherche a été également longuement interrogé sur le projet Dragonfly , qui prévoitde Google, après son départ en 2010 pour cause de censure gouvernementale. Un sujet hautement sensible aux États-Unis, sur fond de guerre commerciale entre les deux pays . L'audience a d'ailleurs été interrompue parportant une pancarte caricaturant le logo Google sur fond de drapeau chinois.Sundar Pichai a assuré aux membres du Congrès que cette installation en Chine n'est pas d'actualité : «». Le PDG a expliqué que le projet était depuis «» discuté en interne et que Google n'avait actuellementavec les représentants gouvernementaux chinois. Des affirmations en contradiction avec ses récentes déclarations Kevin McCarthy, leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, a développé le sujet en questionnant Sundar Pichai sur une fuite indiquant que Google pourrait mettre au point une liste noire de termes de recherches en accord avec le gouvernement chinois, ainsi qu'un système de pistage mis en place pour lier les utilisateurs aux requêtes effectuées sur le. Là encore, la réponse du dirigeant est catégorique : «».Sundar Pichai a terminé son intervention, avec des réponses jugées évasives et des déclarations pleines de bonnes intentions, sans annonces concrètes.