Un stagiaire de Google cause, potentiellement, 10 millions de dollars de perte

La gaffe qui valait 10 millions de dollars

Un prix 10 fois supérieur à la normale

Source : BBC News

Quand un dysfonctionnement survient en entreprise, le responsable désigné est souvent « le stagiaire ». En l'occurrence, pour, l'erreur d'un de ses jeunes apprentis aurait entraîné des coûts à huit chiffres.En effet, pendant une formation, les stagiaires étaient invités à se familiariser avec l'outil de l'entreprise permettant de placer des publicités en ligne. Mais un des élèves est allé plus loin que prévu et a passé un véritable ordre d'achat, entraînant alors lasur « un grand nombre » de sites. Résultat : un simple rectangle jaune s'est affiché sur ces pages, en Australie et aux États-Unis.Quand les équipes se sont aperçues de cette erreur, elles ont immédiatement mis fin à la campagne. Mais le mal était fait : la fausse publicité est restée en ligne. Et bien qu'il s'agisse d'une fausse manip, l'entreprise a ensuite annoncé qu'elle honorerait les paiements, sans préciser le montant atteint. Mais d'après le, la facture s'élèverait à environ(environ 8,8 millions d'euros). Oups !Ce chiffre incroyable s'explique tout d'abord par la durée de mise en ligne de l'annonce, mais également par son prix. En effet, dans son malheur, Google aurait vu la commande passée au tarif de, contre 2 à 4 dollars pour une demande similaire d'ordinaire.Quant au stagiaire (un certain François Pignon), l'histoire ne dit pas ce qui lui est arrivé à la suite de cette erreur, mais l'entreprise a annoncé avoir mis en place un système de contrôle plus strict, pour éviter qu'une telle gaffe ne se reproduise.