Google veut sensibiliser le public en construisant des galeries d’art numériques

Grâce à la réalité augmentée, une immersion totale dans l'univers artistique



La caméra robotique de Google, qui a pu rendre possible cette galerie numérique

Les amateurs d'art doivent sans doute connaître, un peintre baroque néerlandais ayant vécu au 17e siècle. On attribue aujourd'huià l'artiste, réparties dans 17 collections et dans sept pays du monde. Personne n'a encore pu toutes les réunir au même endroit, et en raison de leur âge avancé, certaines d'entre elles ne peuvent plus voyager de musée en musée. Et c'est là que la nouvelle fonctionnalitéde l'applicationprend tout son sens.Désormais, comme nous en informe Google, vous allez pouvoir découvrirau même endroit. Les 36 tableaux de l'artiste néerlandais sont disponibles dans Pocket Gallery, nouvelle fonctionnalité de l'application Google Arts et culture, disponible sur le Play Store Pour profiter de cette fonctionnalité, qui utilise la réalité augmentée, vous n'avez plus qu'à sortir votre mobile etpour admirer les œuvres.En zoomant, les détails remarquables de ces œuvres ressortent sur votre écran, et ces dernières n'auront plus aucun secret pour vous. Google est parvenu à atteindre un niveau qualitatif élevé en installant unespécialement conçue pour des œuvres d'art, dans diverses galeries partout dans le monde. L'immersion est ainsi totale.Vous pouvez dès à présentl'application Google Arts et culture sur iOS ou Android pour essayer Pocket Gallery et découvrir les chefs-d'œuvre de Johannes Vermeer, commeou encore(si si, celle de la publicité...).