Bientôt vos prompts sur Copilot généreront de la pub, juste pour vous

Jusqu'à présent, on y avait échappé. Mais c'était inévitable. À l'heure actuelle, les chatbots IA reposent sur un modèle économique relativement sain. Les abonnements payants débloquent de nouvelles possibilités et permettent de financer les usagers de la version gratuite. Mais ce schéma assez classique pourrait bientôt se transformer avec l'arrivée de nouveaux formats publicitaires interactifs présentés par la division Advertising de Microsoft.

L'éditeur de Redmond dévoile ainsi deux modèles de publicité spécifiquement conçus pour Copilot. Ces derniers se veulent interactifs et strictement liés aux requêtes que vous enverrez au sein du chatbot.

Dans n'importe quelle boutique physique, l'achat d'un produit est souvent plus rassurant. On a le produit en les mains, et dans certains cas, on peut l'essayer. Chez un concessionnaire de voitures, il y a en plus une partie showroom, cette salle d'exposition pour y présenter les nouveaux et plus beaux modèles. C'est en partant de ce principe que Microsoft a conçu son format publicitaire Advertising Showroom.