Mountain View trop petit ? Google s'offre un terrain à 1 milliard de dollars

Moutain View = Google City

Toujours plus gros, toujours plus Google

On comprend qu'à force de grandir, la place vienne à manquer et qu'il faille élargir son champ d'action. C'est typiquement ce que vient de faire. Selon le journal californien Mercury News, le géant américain vient d'acquérir, le Shoreline Technology Park, pour un milliard de dollars, rien que ça ! Si on fait le calcul, c'est plutôt cher au mètre carré : 4 762 euros. En France, seule la ville de Paris dépasse cette barre (entre 8 812 euros le mètre carré pour un appartement et 9 446 euros le mètre carré pour une maison, en moyenne).Le vaste terrain de 21 hectares, qui se trouve à Mountain View, va permettra à Google, situé à une dizaine de minutes à pied seulement. Non loin de là se trouve une autre parcelle vouée à accueillir le campus futuriste du groupe, qui sera érigé en forme de tente.Un terrain acheté pour un milliard de dollars, cela sous-entend que Google vient de réaliseren 2018 et la première de la région de la Baie de San Francisco cette année. La plus grosse transaction immobilière de l'année au pays de l'oncle Sam fut l'œuvre de ... Tiens, Google évidemment. L'entreprise s'était offert l'un des lieux emblématiques de New-York,, en échange de 2,4 milliards de dollars au mois de mars dernier.Amazon, Apple, Google... Les géants du numérique étendent sans cesse leur territoire. À moins qu'il ne s'agisse que d'une vulgaire bataille de chiffonniers destinée à savoir lequel aura le plus gros... Mais nous nous égarons.