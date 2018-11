Google : la bêta de l'app' "bien-être numérique" ouverte aux Pixel et Android One

Un outil pratique pour réguler son usage

Quels smartphones sont éligibles à la bêta ?

Dans notre lit, pendant les transports, en voiture, en soirée : omniprésent, notre téléphone portable s'invite aujourd'hui dans n'importe quel contexte de notre quotidien, devenant même parfois nocif pour vous et votre entourage tant sa consommation se veut excessive. Pour tenter de pallier à ce problème, des applications comme YouTube vous indique par exemple votre temps passé à regarder des vidéos, de sorte à vous ouvrir les yeux sur votre utilisation de la plateforme.Mais Google - le propriétaire de YouTube - compte visiblement prendre le taureau par les deux cornes. En témoigne son application Digital Wellbeing présentée lors de la Google I/O 2018 , organisée en mai dernier. Un outil de « bien-être numérique » aux multiples fonctionnalités : réguler les notifications, afficher le temps passer sur vos applications et le nombre de notifications reçues, régler une durée maximale d'utilisation d'une app' ou encore révéler le nombre de déverrouillage effectué dans la journée.Bref, autant d'informations permettant de moduler votre usage du téléphone portable. Et comme le remarque judicieusement 9to5Google , la bêta ouverte de l'application a été lancée par la firme de Mountain View sur le Google Play Store . Attention cependant, tous les appareils mobiles Android ne sont pas éligibles à cette bêta. Seuls les smartphones Android One tournant sous Android 9.0 Pie et les modèles Google Pixel pourront en profiter. A voir si les autres appareils mobiles en bénéficieront également au cours des prochains mois.