Android : vous pourrez sauvegarder manuellement vos données sur Google Drive

Disponible sur toutes les versions d'Android ?

Plus besoin du WiFi ni de la mise en charge

Source : Gadgets 360

Il est éminemment recommandé de sauvegarder régulièrement les données de son appareil, pour prévenir tout dysfonctionnement. Les utilisateurs Android prudents avaient jusqu'à présent essentiellement recours aux sauvegardes automatiques proposées par leur système d'exploitation. Mais Google a décidé de leur donner davantage de possibilités.En effet, la société va désormais proposer à ses utilisateurs de, quand ils le souhaitent. Cette nouvelle option « Sauvegarder maintenant » apparaîtra dans le menu consacré à la sauvegarde et à la réinitialisation, après avoir coché « Sauvegarder sur Google Drive » (activé par défaut). Vous pourrez alors sélectionner les données concernées : calendrier, contacts, mails, musique, etc.De plus, cette mise à jour semble concerner, et pas uniquement les plus récentes.Au-delà du fait que les utilisateurs pourront désormais choisir le moment de la sauvegarde, cette nouvelle fonctionnalité va également faciliter son recours. En effet, jusqu'à présent, pour en bénéficier, de façon automatique, il fallait que le téléphone soit en charge et connecté au WiFi. Cela impliquait qu'il était impossible de réaliser un backup de ses données en cas, par exemple, de dysfonctionnement de l'appareil lié au WiFi. La sauvegarde manuelle, elle,En réalité, cette fonction existait déjà sur Android. Mais il fallait pour cela passer par l'invite de commande de l'outil ADB. En étant disponible directement dans les paramètres du téléphone, la sauvegarde manuelle pourrait dorénavant se démocratiser.