Microsoft multiplie les travaux autour de son service de stockage en ligne. Depuis mars 2025, les abonnés Microsoft 365, aussi bien professionnels que particuliers, peuvent utiliser Copilot dans OneDrive.

Par ailleurs, l'éditeur annonçait que d'ici mi-2025, la synchronisation de la bibliothèque de fichiers devrait être plus performante et plus stable. En parallèle, il deviendra possible de savoir quelle personne travaille en temps réel sur un document partagé avec en prime une option pour stopper un partage après une date d'expiration choisie par vos soins. On imagine que ces travaux ont pu introduire quelques bugs.

La firme de Redmond a récemment annoncé que le service de stockage en ligne OneDrive s'enrichira d'un mode hors ligne, lequel permettra donc d’accéder à OneDrive via un navigateur pour consulter, trier, renommer, déplacer, copier et supprimer des fichiers sans connexion Internet.

Pour une alternative européenne à Microsoft OneDrive, il est possible de se tourner vers pCloud.