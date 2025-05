Le chercheur a transmis ses découvertes à Microsoft par les canaux habituels. La firme a accusé réception mais n’a pas publié de correctif ni modifié la documentation en ligne. À ce jour, le File Picker continue d’appliquer les mêmes règles d’autorisation, sans distinguer les usages ponctuels des accès prolongés.

Oasis recommande d’éviter, pour l’instant, d’utiliser le sélecteur OneDrive dans les applications qui passent par OAuth. Il vaut mieux désactiver l’intégration temporairement si elle n’est pas essentielle. Il est également conseillé de ne pas stocker les jetons d’accès dans le navigateur et d’éviter l’usage de jetons d’actualisation tant qu’un encadrement plus strict n’est pas proposé. Les utilisateurs peuvent de leur côté consulter la page de gestion des accès Microsoft, pour révoquer manuellement les autorisations non utilisées.