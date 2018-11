Google Call Screen : les appels bientôt retranscrits en texte sur Android

Du nouveau bientôt pour la fonction Call Screen

Depuis quelques semaines maintenant, Google propose son tout nouveau smartphone Pixel 3 . Un terminal sous Android Pie 9.0 bien sûr, particulièrement à l'aise en photo (avec notamment le nouveau mode Vision de Nuit ), et qui propose également diverses fonctionnalités plus ou moins inédites. C'est le cas de, une fois qui permet à l'utilisateur de savoir qui cherche à le joindre, et pourquoi, sans même avoir à décrocher.En effet, Call Screen permet de savoir à l'avance qui appelle et (surtout) pourquoi, grâce à l'aide de Google Assistant. Ainsi, lorsque l'utilisateur voit un appel entrant s'afficher sur son smartphone, il lui suffit de presser la touche Call Screen, pour passer aussitôt le relais à Google Assistant. Ce dernier va alors se présenter à l'interlocuteur, et demander de décliner son identité et la raison de son appel. Ces informations sont aussitôt retranscrites (à l'écrit) en temps réel sur l'écran du smartphone, permettant alors à l'utilisateur de savoir s'il s'agit d'un énième spam téléphonique ou d'une vraie urgence.Une fonction particulièrement pratique donc dans certaines occasions, même si certains utilisateurs ont rapidement regretté que les retranscriptions ne soient pas enregistrées sur le smartphone. Un "oubli" que Google devrait réparer prochainement, puisque d'ici la fin de l'année, la fonction Call Screen devrait pouvoir enregistrer directement dans le Call Log la conversation ayant eu lieu entre Google Assistant et l'appelant.Une nouvelle option qui sera d'abord disponible pour les testeurs bêta, puis déployée sur tous les smartphones Pixel 3 en circulation.