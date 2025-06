L’application propose plus de 25 outils et filtres, parmi lesquels la correction, le pinceau, la structure, le HDR et la perspective. Snapseed est compatible avec les formats JPG et RAW. Cette nouvelle mouture reprend les fonctionnalités historiques pour les proposer au sein d'une interface particulièrement adaptée au smartphone. Dans cette version nous retrouvons la possibilité d’enregistrer des styles et outils personnalisés dans une section dédiée.

Si Snapseed permet d'effectuer quelques corrections d'appoint, on préférera tout de même Photomator pour une édition plus complète et plus précise de la photo.

Cette mise à jour tombe à pic avant les escapades estivales, même si pour l'heure, Google n'a pas annoncé de mise à jour similaire pour Android.