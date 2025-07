Les smartphones sont aujourd'hui bien plus à l'aise pour prendre des photos en basse luminosité. Les capteurs peuvent engranger plus de lumière, et disposent de mode à longue exposition pour obtenir des clichés de meilleure qualité, plus détaillés et plus lumineux.

Pour réussir une bonne photo de nuit, notre conseil numéro un est d'utiliser les différents modes proposés par les constructeurs, et qui vous permettront, en pointant quelques secondes l'objectif sur votre sujet, d'obtenir un cliché qui conserve tous les détails de la scène, même sans grande lumière autour de vous. Aussi, veillez à ne pas trembler ou bouger le smartphone après avoir appuyé sur le déclencheur. Il faut rester le plus fixe possible pour laisser le temps à la lumière d'entrer dans le capteur de votre appareil.