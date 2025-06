En Corée ou au Japon, le Webtoon ne concurrence pas directement le manga traditionnel. Les deux formats cohabitent, avec des usages très différents. Le premier se lit sur smartphone, au fil de la journée, souvent debout dans les transports. Le second garde son ancrage papier, avec une communauté fidèle.

En Europe, les frontières bougent. Plusieurs séries à succès comme Solo Leveling ou Lore Olympus se vendent désormais en librairie, imprimées dans un format hybride. C’est là que le Webtoon commence à toucher un public plus large. La BD européenne observe aussi le phénomène, parfois avec méfiance, parfois avec curiosité. Le Syndicat national de l’édition a même lancé un groupe de travail sur le sujet.

En France, les ventes de mangas ont explosé depuis 2020, notamment grâce à l’offre étendue et aux opérations à prix réduit. Ce regain d’intérêt a profité à toute la chaîne du livre. Dans ce contexte, les Webtoons ne viennent pas remplacer les mangas, mais proposer autre chose. Un format plus fluide, plus immédiat, centré sur la romance, le fantastique ou le quotidien.

Dans les écoles d’illustration, on voit aussi évoluer les pratiques. De plus en plus d’étudiants pensent leurs planches pour un défilement vertical. Les logiciels comme Clip Studio Paint ou Procreate proposent désormais des formats adaptés. Et certains jeunes auteurs, notamment en France, débutent directement sur Webtoon Canvas, l’espace ouvert aux créateurs amateurs.