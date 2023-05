Après le streaming, Disney s'attaque à la bande dessinée sur smartphone, voilà comment

Avec des archives presque sans fin, les équipes de Disney promettent d'alimenter Ducktoon avec les meilleures histoires, qui vont proposer une nouvelle expérience de lecture, directement depuis un smartphone.

L'application sera lancée à compter du 12 juin prochain, et va permettre aux abonnés de profiter d'un nouvel épisode chaque jour, et de contenus inédits chaque mois. Au lancement, 60 épisodes seront disponibles, et différentes thématiques seront proposées aux lecteurs.