5 mangas à lire pendant le confinement

On finit cette sélection avec un manga… français ! Si Radiant est écrit et dessiné par Tony Valente, auteur français, l’œuvre est publiée en sens de lecture japonais. Elle a également été éditée dans l’archipel, et a même eu droit là-bas à une adaptation en série animée. Le Japon reconnaît le travail de Tony Valente, et cela n’a rien de surprenant vu sa qualité. Dans Radiant, on suit l’histoire de Seth, jeune sorcier maladroit. Comme les autres, il est devenu sorcier après avoir été touché par un némésis, une terrifiante créature qui détruit tout. Ce contact, normalement mortel, a fait de lui un paria, alors même que sa mission est maintenant de protéger la population des némésis. Alors Seth s’est donné une mission : il va trouver et détruire le Radiant, l’origine des monstres.



La série compte treize tomes : l’auteur enchaîne les arcs narratifs et n’a pas prévu de s’arrêter pour l’instant… et c’est tant mieux ! Tony Valente sait se renouveler, alliant aventure trépidante, humour bourré de jeux de mots savamment distillés, et personnages mystérieux. Plonger dans Radiant, c’est l’assurance de ne jamais en ressortir mais aussi d’adorer ça !