Il y a quelques mois encore, Ente.io n’était un nom familier que de quelques cercles d’internautes très attachés à la vie privée. Stockage chiffré, synchronisation transparente entre appareils, modèle sans publicité ni revente de données… L’approche avait de quoi séduire sur le papier, mais restait fonctionnellement un peu austère face aux poids lourds que sont Google Photos et Apple Photos. Or, voici que la dernière mise à jour rebat partiellement les cartes, avec des fonctions qui parlent à tout le monde, sans toucher à l’ADN du service. Widgets, partage simplifié, lecture en streaming, interface plus souple… Ente consolide doucement son statut d’alternative crédible, y compris pour celles et ceux qui cherchent simplement une galerie photo pratique et bien faite.