Alors qu'Apple, Google ou Microsoft redoublent d'efforts pour implémenter leurs algorithmes d'intelligence artificielle au service de leurs utilisateurs, Ente a plutôt décidé de prendre le contre-pied.

S'il peut être intéressant de décrire le sujet et l'arrière-plan d'une photo prise il y a trois ans pour la retrouver instantanément, cela n'est bien entendu pas sans contrepartie. Ces informations sont stockées sur les serveurs des GAFAM. Or, on le sait, certains d'entre eux reposent sur un modèle de publicité ciblée, ce qui n'est pas forcément rassurant.

Ente.io teste actuellement une nouvelle campagne marketing avec le site theyseeyourphotos.com basé sur les API de Google Vision. L'idée est de montrer ce que Google reçoit de son côté lorsqu'un internaute charge un cliché. En plus de l'image elle-même, nous obtenons une description en trois paragraphes ainsi qu'une interprétation des données de géo-localisation.