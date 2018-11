Android : un cheval de Troie cible les clients Crédit Agricole et Banque Populaire

Plusieurs pays européens concernés

Source : Phonandroid

Portant le doux nom de, ceétait dissimulé dans des applications frauduleuses sur. Si elles semblaient être officielles au premier abord, elles embarquaient en réalité cequi pouvait récupérer des informations confidentielles, comme les données de votre carte SIM, des infos techniques sur votre smartphone et bien plus encore.Le Trojan avait pour but d, dont les codes de vérification envoyés par votre banque. C'est l'éditeur russe en charge de trouver des solutions pour la sécurité informatique,, qui a découvert cela durant une enquête. Plusieurs banques en Espagne et en Allemagne ont été touchées.En France, le Crédit Agricole ou encore la Banque Populaire font partie des concernées. Les applications renfermant ce cheval de Troie sont les suivantes : Secure Mas, Mobile Populaire, Mobile agricole, Movil Secure et Electronica Mobil. Dès lors que Google a eu vent de ces informations, les applications ont été directement retirées de Google Play.