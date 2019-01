Des œillères pour mieux travailler ? L'invention qui sonne comme une mauvaise blague

Un projet très sérieux

250 $ pour bien dormir travailler au bureau

, studio design appartenant au groupe, a récemment révélé l'une de ses dernières créations baptiséeSemblable à des œillères, leconsiste en une sorte de bande de tissu réduisant la vision périphérique d'environ 60 % afin de réellement se concentrer sur ce qui se passe devant nous, et d'oublier un peu le monde autour.Mais ce n'est pas tout. En plus de "forcer" son utilisateur à être uniquement concentré sur ce qui se passe droit devant, l'objet est également pourvu d'écouteurs Bluetooth possédant une fonction anti-bruit.Résultat, une déconnexion totale avec le "monde extérieur" puisque le porteur du Wear Space, non content de ne plus rien voir, n'entendra également plus grand-chose.Malgré la relative surprise que cet objet peut susciter, il n'en reste pas moins très sérieux puisque ses créateurs ont récemment lancé une collecte de fonds afin de mener le projet à bien, via le site dejaponais,C'est ainsi qu'on peut lire dans la description du produit présente sur le site de collecte de fonds que leest censé créer unpour son porteur, afin de l'aider à mieux se concentrer.déclare ainsi Kang Hwayoung, membre de l'équipe qui a conçu le produit.Un objectif atteint puisqu'en effet, en voyant le (terrible) design du, la première idée qui vient en tête ressemble plus à fuir plutôt qu'à aller déranger son porteur.espère réunir environ 150 000 $ pour le lancement sur le marché de son produit, dont le tarif devrait tourner autour de 250 dollars.Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte d'avoir le mien. Marre d'être toujours dérangé au bureau et de ne pas pouvoir y dormir correctement. Ne plus rien voir et rien entendre devrait régler ce problème.