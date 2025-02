L'éditeur de Redmond semble alors emboiter le pas à Google. Pour mémoire, avec Manifest V3, le géant de la recherche déprécie l'élément blockingWebRequest sur lequel reposaient les bloqueurs de publicités. Ce dernier est remplacé par declarativeNetRequest , lequel limite la façon dont les extensions peuvent filtrer le contenu.

Dans la dernière version Canary du navigateur Edge, Microsoft prévient que les extensions reposant sur Manifest V2 ne sont plus prises en charge et conseille les internautes de les désinstaller. Comme le rapporte Neowin, si ces dernières ont été désactivées, il est toujours possible de se rendre au sein de leurs paramètres pour les rendre fonctionnelles à nouveau.

Notons que le problème n'affecte pas les versions bêtas et stables de Microsoft Edge pour le moment. uBlock Origin est d'ailleurs toujours disponible au sein du répertoire officiel de Edge... Mais pour combien de temps ?