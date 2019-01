Amazon annonce 100 millions d’appareils Alexa vendus depuis 2014

Alexa présent dans plus de 28 000 produits différents

Les assistants intelligents seront probablement à l'honneur dans de nombreux produits présentés au CES 2019. L'occasion était trop belle pourd'annoncer avant l'ouverture du salon qu'était désormais présente sur 100 millions d'appareils.Selon Dave Limp, Responsable appareils et services chez Amazon et interrogé par The Verge , cela représente 28 000 produits différents chez 4 500 constructeurs au total.Il y a quelques jours, Amazon avait annoncé que Noël 2018 avait été un mois de ventes record pour ses enceintes connectées. En attendant les nouveautés de Google et de ses assistants, le leader du e-commerce Amazon souhaiteautour du globe.