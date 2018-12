Alexa Guard surveille désormais votre maison

Echo, gardien de votre maison en votre absence

Alexa peut simuler votre présence et gérer la maison comme une grande

Source : CNet

Alexa ajoute une nouvelle corde à son arc. L'assistant vocal se transforme en système de détection de bruit suspect dans la maison. Le service s'appelle Alexa Guard et est actuellement en cours de déploiement pour tous les utilisateurs résidant aux États-Unis.La fonction s'active très simplement d'une simple commande vocale «». L'se met alors à écouter en permanence l'activité de la pièce pour repérer unde vitre cassée, le son d'une alarme ou une activité suspecte. Si l'enceinte est alertée par un son inconnu, elle envoie uneà son propriétaire sur son smartphone. Echo permet également d'écouter un fichier audio enregistré pour reconnaître l'origine du son.Alexa Guard peut également durant l'absence de son propriétaire piloter de manière automatique lesde la maison. A certaines heures programmées, Alexa peut ouvrir et fermer les volets, les lumières et simuler de l'activité dans la maison afin de duper les cambrioleurs. Les réglages se déroulent également dans l'application Alexa, qui propose tous les accessoiresconnectés à l'assistant et différents paramètres à configurer selon ses habitudes quotidiennes.Pour l'instant seules les enceintes Écho de dernière génération supportent la fonction Alexa Guard. Amazon indique qu'elle sera étendue à plusieurs modèles plus anciens dans les prochains mois.