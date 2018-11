Amazon sous le coup d'une enquête de l'autorité de réglementation allemande

Shutterstock.com

De nombreuses plaintes déposées contre Amazon

Un manque général de transparence du géant américain

Quand on s'appelle, il est difficile de nier son succès. La firme américaine est un géant du commerce électronique qui, en l'espace de quelques années, a su se construire une vraie notoriété planétaire. Et forcément, avec la réussite viennent le contrôle et la surveillance. Cette fois, ce sont les autorités allemandes qui se sont penchées sur le cas Amazon, nous apprend Reuters et leurs conclusions ne vont une nouvelle fois pas faire plaisir à la société de Jeff Bezos . L'officed'Outre-Rhin, qui réglemente la concurrence sur le marché dans le pays, place Amazon dans le collimateur pour abus de position dominante.Jeudi, la police anti-cartel allemand a annoncé avoir ouvert unecontre Amazon. L'office a déclaré avoir reçu demécontents des pratiques du géant américain. Selon le président de l'autorité allemande Andreas Mundt, Amazon agit comme une sorte de gardien pour les clients et jouit d'un double rôle dangereux.En effet, Amazon est à la fois le, mais aussi le gestionnaire de. Cela peut «» selon Mundt, qui doit examiner les conditions commerciales imposées par Amazon aux commerçants qui transitent par son site.L'autorité de réglementation souligne par ailleursdont fait preuve Amazon. Pour elle, la firme de Seattle n'est pas claire sur l'élimination de certains fournisseurs de sa plate-forme, sur les retards de paiement ainsi que sur les conditions d'expédition. L'enjeu est en tout cas de taille puisque l'Allemagne représente le deuxième marché de l'entreprise.Amazon, qui a assuré coopérer pleinement avec la société allemande, fait aussi actuellement l'objet, qui se questionne sur l'utilisation des données pouvant octroyer à la firme un avantage commercial.