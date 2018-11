Grâce au Cyber Monday, Amazon a (encore) battu des records

Les produits Amazon ont eu la cote

Comme toujours lors d'une opération événement,n'a pas fait les choses à moitié. En juillet dernier, la firme de Seattle avait réalisé la plus grosse journée de vente de son histoire en écoulant plus de 100 millions de produits à l'occasion des Prime Day. Mais c'est déjà du passé...Le géant américain vient en effet d'effacer cet ancien record. Lea constitué le plus grand jour de magasinage d'Amazon depuis sa création. Mieux, entre leet le Cyber Monday, soit 5 jours d'opération, la société de Jeff Bezos a enregistrésur son site. Un record absolu.confirme Jeff Wilke, le PDG de Worldwide Consumer., poursuit-il.L'enceinte connectée Echo Dot, le livre événement de Michelle Obama,, la prise connectée reliée à Alexa, Smart Plug, et les poupées L.O.L. ont été les quatre articles les mieux vendus dans le monde pendant l'opération d'Amazon. Durant le Black Friday et le Cyber Monday, Amazon a écoulé. Les PME, elles, ont vu leurs ventes grimper de 20% durant ces 5 jours.Le mois de novembre est bien celui de la performance pour les géants du e-commerce. Le 11 novembre, jour des célibataires en Chine, Alibaba avait généré près de 31 milliards de dollars de ventes en une seule journée.