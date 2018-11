Amazon ouvre ses magasins éphémères à Paris, nous y avons fait un tour

Plusieurs lieux pour tous les goûts



Dans La Cuisine Enchantée d'Amazon, vous pouvez trouver l'inspiration en matière culinaire, assister à des ateliers et profiter de dégustations.



Voyez, touchez et manipuler ces produits exposés avant de pouvoir les acheter en scannant le code placé à côté directement depuis l'application Amazon.

Exposition mais aussi lieux d'achats



Trouvez l'inspiration. Un coup de cœur ? Scannez pour l'ajouter immédiatement au panier.

16h-19h : Décoration Bougie de Noël (Boudoir de Noël)

14h-20h : Noël avec Companion, Cookeo et Cake Factory (Cuisine Enchantée)

10h-20h : Atelier lettre au Père-Noël (Loge des lutins)

16h-19h : Dégustation de cafés (Cuisine Enchantée)

10h-20h : Atelier lettre au Père-Noël (Loge des lutins)

12h-15h : Dégustation Sélection Noël (Cuisine Enchantée)

16h-19h : Création de couronnes de Noël (Boudoir de Noël)

13h-15h : Atelier coiffure pour préparer les fêtes (Boudoir de Noël)

16h-19h : Atelier tatouage bonbons (Cuisine Enchantée)

14h-19h : Atelier lettre au Père-Noël (Loge des lutins)

14h-20h : Dégustation de cafés (Cuisine Enchantée)

13h-15h : Atelier coiffure pour préparer les fêtes (Boudoir de Noël)

16h-19h : Atelier pop cake (Cuisine enchantée)

16h-19h : Deviens apprenti magicien (Antre du Père Noël)

10h-20h : Recette du Gigot d'Agneau pour les fêtes par "La maison Victor" (Cuisine Enchantée)

10h-20h : Atelier lettre au Père-Noël (Loge des lutins)

11h-14h : Dégustation Sélection Noël (Cuisine Enchantée)

14h-20h : Décoration de Noël en bois (Boudoir de Noël)

14h-20h : Noël avec Companion, Cookeo et Cake Factory (Cuisine Enchantée)

10h-20h : Atelier lettre au Père-Noël (Loge des lutins)

10h-20h : Gravure de Noël sur vase par l'Atelier du Cristal (Cuisine enchantée)

C'est en plein cœur de la capitale française qu'. Il s'agit d'unou plus précisément de 4 boutiques empruntées nichées au creux du 1er arrondissement à quelques pas des Halles., elles sont le théâtre de la vision festive du géant américain qui y expose les produits tendances de cette année 2018. Une façon de trouvermais également de découvrir d'autres activités.Pour, Country Manager Amazon.fr, c'estet de poursuivre :Différents espaces sont donc proposés. Il y a la Maison de Noël en lieu et place de la Crémerie de Paris au 15 rue des Halles, où vous êtes accueilli par le. Le Sapin Enchanté y allume ses guirlandes Philips Hue sous les ordres vocaux donnés àDans La Chambre du Père-Noël, il y a des livres physiques mais aussi des audio-books disponibles à lire sur la plateforme. Les playlists des chansons de Noël se font entendre tout au long de la visite. La Pop Room des lutins est le lieu où les petits et grands peuvent jouer dans une ambiance agréable et chaleureuse. On y trouve différents univers de produits tels que les tablettes, les livres électroniques Tiptoi, les jeux de société Ravensburger ou les fameux Lego. A proximité, l'Antre Magique du Père Noël est le théâtre de l'exposition des PC sous Windows mais également des produits tels que les montres connectées et les stations météo.Le Salon Cinéma permet aux visiteurs de profiter d'une session vidéo avec une sélectionà voir installé dans des fauteuils décorés sous licence Arthur et les Minimoys, Bob l'éponge ou Kirikou. Un espace est aussi prévu pour les joueurs qui peuvent s'adonner à une sélection de jeux sur Xbox One et essayer des accessoires Logitech.A quelques pas de là, La Loge des Lutins (11 rue des Halles) propose des PC et des imprimantes HP prêtes à imprimerou des situations plus farfelues les unes que les autres grâce à des déguisements mis à leur disposition. On peut aussi y croiser des drones Parrot.Enfin, La Cuisine Enchantée (12 rue de la Ferronnerie) expose des produits incontournables pour cuisiner avec une sélection d'appareils connectés ou non. Des ateliers gourmands et des séances de dégustations sont organisées pendant toute la durée de événement. A l'étage, Le Boudoir de Noël montre les dernières tendances en matière de décoration, d'accessoires de mode, de beauté et de coiffure, mais également un stand pour les smartphones Sony.La Maison de Noël d'Amazon permet donc aux visiteurs de voir les produits qu'ils ont l'habitude de consulter virtuellement sur les pages du site. De trouver de bonnes idées et des sources d'inspiration.. Aussitôt, avec l'application Amazon installée sur votre smartphone, vous ajoutez le produit à votre panier. Ensuite, vous validez l'achat ou pouvez continuer à ajouter des articles à votre panier.Au-delà des produits présentés,afin de recueillir leurs avis, expériences et ressenti dans cette aventure.La Maison de Noël d'Amazon c'est un programme détaillé des animations :