Selon un rapport, Amazon pourrait lancer son propre service de jeux en streaming

Une offre d'emploi qui met la puce à l'oreille

Le jeu en streaming : un Eldorado supplémentaire pour Google et Amazon

Potentiel levier de croissance pour les grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo dans les prochaines années, les services de streaming de jeux sont d'ores et déjà au cœur des objectifs à courts termes de plusieurs colosses du monde de la tech. Récemment, Microsoft annonçait son Project x Cloud , unqui pourrait être soutenu dès 2020 par l'arrivée sur le marché d' une nouvelle Xbox ayant le Cloud Gaming en ligne de mire.Reste que pour l'heure, les objectifs précis d'Amazon sur le terrain du jeu en streaming demeurent, la faute à un rapport insuffisamment copieux question détails. Tout juste sait-on que la firme a récemmentpour un Lead Cross Platform Game Engineer, comprenez un ingénieur spécialisé dans le Cross Platform... secteur mitoyen à bien des égards du cloud gaming. L'offre spécifiait notamment que l'intéressé devrait aider à «», sans se montrer plus explicite.Google n'est toutefois pas en reste sur ce secteur bourgeonnant. On apprenait ainsi, en fin d'année dernière, qu'au-delà des ambitions affichées de la firme de Redmond sur le cloud gaming, le géant de Mountain View était également dans les starting-blocks avec son propre Project Stream. À l'occasion d'un test réalisé durant l'automne, Google avait notamment permis aux joueurs deune version d'animée par ses serveurs en 1080p/60fps et accessible directement depuis Google Chrome.Notons que l'intérêt d'pour le gaming n'est pas récent. Ces dernières années, la firme a massivementen rachetant plusieurs studios de développement et en développant l'Amazon Lumberyard (basé sur l'architecture du CryEngine de l'allemand Crytek), son propre moteur graphique accessible gratuitement. Il se place sur le marchéd'autres moteurs disposant d'une licence gratuite, tels que les moteurs Unity et Unreal.