12 millions d'amende pour un couple qui proposait des jeux rétro gratuits

Kris Cruz / Shutterstock.com

Deux gros sites de ROMs concernés

En juillet dernier, le constructeur japonais a déposé une plainte aux USA contre un certain Jacob Mathias et son entreprise. L'homme proposait en effet des ROMs d'anciens jeux Nintendo sur ses siteset. Sa femme a elle aussi été ajoutée à la plainte un peu plus tard.Ces sites ne sont pas inconnus des joueurs, car ils étaient très populaires avant leur fermeture récente. D'après des documents cités par TorrentFreak , LoveROMS enregistrait pas moins de 17 millions de visiteurs chaque mois. Ces utilisateurs avaient donc accès à un large catalogue de titres qui pouvaient être téléchargés librement. Bien évidemment, cela n'a pas été du goût de Nintendo...Ainsi, le couple devra verser 12,23 millions de dollars pour avoir enfreint les droits d'auteur sur plusieurs licences. La peine aurait pu être bien plus lourde, puisque Nintendo a tout d'abord réclamé 150 000$ pour chacun de ses jeux en accès libre sur les sites, ainsi que 2 millions de dollars pour chacune des licences utilisées en toute illégalité. L'amende aurait alors dépassé les 100 millions de dollars.