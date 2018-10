Une nouvelle Nintendo Switch serait en préparation pour l'été 2019

Un écran de meilleure facture, et plus fin

Décliner ses consoles est dans l'ADN de Nintendo

Personne n'ignore le succès commercial de la. La console, sortie au printemps 2017, a largement contribué à faire sortir Nintendo de la période trouble que la firme a traversé avec la Wii U.Un succès commercial sur lequel Nintendo entend bien surfer le plus longtemps possible, et notammentChiche en informations concrètes, l' article du WSJ indique néanmoins que ce refresh de la Switch pourrait être doté d'un écran de meilleure facture.Il est vrai qu'avec une dalle n'affichant que du 720p,qui se montrent de plus en plus agressifs sur le marché du jeu vidéo.Il se dit également que l'aspect général de la console pourrait être affiné.Vu la propension qu'a Nintendo de décliner ses consoles en une multitude d'itérations, il paraît inévitable que la Switch bénéficie du même traitement. Sortie en 2011,Alors que les analystes prévoient que la Switch atteindra le pallier des 20 millions d'unités vendues en mars prochain, le moment semble judicieusement choisi pour Nintendo de renouveler sa console phare.