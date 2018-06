Le service de jeu vidéo en streaming d'EA se concrétise

Le cloud d'Ea se concrétise un peu plus

EA n'est pas le seul à être entré dans la danse

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Dans un communiqué de presse , EA a annoncé l'acquisition d'une nouvelle équipe et de technologies spécialisées dans le cloud.Dans ce communiqué, RA annonce l'acquisition des actifs, du personnel de la technologie de jeu en cloud et de la technologie d'une filiale en propriété exclusive de GameFly. Inc. La nouvelle équipe viendra rejoindre les effectifs du studio californien afin de créer leur, et «».», a ainsi déclaré Ken Moss, directeur de la technologie d'Electronic Arts, le 22 mai à Redwood City en Californie. Le studio veut briser les frontières et donner accès à tout son catalogue de jeu vidéo à travers le. Ce système permet de ne transmettre que le streaming du jeu en le faisant tourner sur le cloud. Des licences comme Fifa, Battlefield, Star Wars Battlefront, Mirror's Edge, Mass Effect seront disponibles via le cloud.Electronic Arts estime qu'il faudra trois à cinq ans pour lancer son service de jeu vidéo en. Sony propose déjà son propre service, le, accessible depuis un PC et la PS4. Microsoft est aussi séduite par l'idée d'un service de jeu vidéo en streaming sans console, et a même constitué une équipe spécialisée pour cela. Même Google se lance ! En janvier dernier, le géant du Web a accueilli Phil Harrison, ponte du jeu vidéo passé par Sony et Microsoft, pour diriger une division dont le projet est tenu secret pour le moment.EA voit le futur du jeu vidéo dans le streaming et compte voir grandir son nombre de joueurs. Le studio possède 300 millions d'abonnés sur ses plateformes payantes (EA Acces et Origins Acces). Et au cours de l'exercice 2018, il a affiché un chiffre d'affaires net de 5,15 milliards de dollars. D'autres grands studios du jeu vidéo comme Ubisoft voient l'avenir dans le jeu vidéo en streaming. Serait-ce la fin des consoles et finirons-nous par ne jouer aux jeux vidéo du futur que via le cloud ?