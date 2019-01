Amazon lance IMDB "Freedive" : des films et des émissions gratuits, mais avec de la pub

IMDb Freedive : une plateforme de streaming financée par la pub

Un service exclusivement disponible aux États-Unis

Si vous êtes cinéphiles et régulièrement à la recherche d'informations sur vos productions préférées, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'Internet Movie Database (IMDb) appartient au géant Amazon ! Cette gigantesque base de données en ligne permet en effet de retrouver bandes-annonces et actualités, mais aussi et surtout toutes les informations relatives à une productions, films, séries, documentaires, etc.Amazon y intègre aujourd'hui un service supplémentaire : IMDb Freedive. À l'instar d'autres plateformes fonctionnant sur le même modèle économique (YouTube et Twitch notamment), Freedive se finance exclusivement grâce à la publicité et propose déjà une grande sélection de films (True Romance, Memento, Le Dernier Samouraï) et de séries (Heroes, Fringe, The Bachelor), mais aussi d'émissions originales comme c'est le cas avec The IMDb Show. Les films éligibles à ce nouveau service sont facilement repérables grâce à la mentionsur leur fiche respective.Disponible sur le web, mais aussi via smartphone grâce son application, IMDb Freedive est également contrôlable par la voix grâce à Alexa sur les Fire Tv d'Amazon ou avec la Fire TV Cube qui n'est pas encore arrivé jusqu'aux étals français.Par ailleurs, nous n'avons à l'heure actuelle aucune information concernant l'éventuel déploiement de Freedive en dehors des États-Unis ! Il faudra sans aucun doute attendre encore quelques semaines avant d'en savoir plus.