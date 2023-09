Jack Dorsey reprend les rênes de Square

Vous connaissez forcément Jack Dorsey, cet entrepreneur américain, réputé pour avoir lancé un certain réseau social en 2006, s'inspirant du format SMS : Twitter (aujourd'hui X.com). PDG du groupe entre 2015 et 2021, Jack Dorsey est également réputé pour avoir créé une autre société (en 2009), à savoir Square, une entreprise américaine spécialisée dans le paiement mobile et électronique. Dans quelques semaines, ce dernier sera de retour aux commandes de la société fondée il y a 15 ans.