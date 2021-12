Square, maison-mère de Tidal cofondée par Jack Dorsey, change de nom

Car les filiales du désormais nouveau groupe Block restent les mêmes, et rien ne bougera au niveau organisationnel. Square continue son bonhomme de chemin en temps que service de paiement, et Tidal, le service de streaming musical , poursuit tranquillement ses activités. Il n'y a guère que Square Crypto, cette nouvelle branche du groupe dédiée au développement et à l'avancement du Bitcoin , qui évolue et prendra le nom de Spiral.